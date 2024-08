Estrazioni del Lotto 3 agosto 2024, SuperEnalotto e 10eLotto

Diretta estrazioni del Lotto del 3 agosto 2024, numeri vincenti per ruota, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto con extra.

I numeri dell’estrazione del Lotto oggi in diretta sono su Controcampus alle 20,00. Seguirà subito la combinazione del Superenalotto 3 agosto 2024. Sarà poi la volta del Simbolotto e del 10eLotto serale. In appuntamento molto atteso quello con le estrazioni del Lotto in diretta stasera, proprio per le numerose opportunità di vincita. Infatti basti pensare che con il Superenalotto oggi è in palio il jackpot più alto. Un’impresa non semplice, che però in vent’anni di gioco sono riusciti a realizzare numerosi giocatori.

Decisamente più facile vincere con i numeri a Lotto di stasera. E’ il giocatore a scegliere quanto e cosa giocare, ma l’entità dei premi è decisamente più contenuta. Ecco quindi le ultime novità dall’archivio, e la pubblicazione di numeri vincenti, quote e premi di stasera.

Estrazioni del Lotto del 3 agosto 2024 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti in diretta

Bari 70 56 80 58 83 Cagliari 69 73 43 70 33 Firenze 15 38 41 37 27 Genova 18 16 52 55 48 Milano 43 16 37 66 28 Napoli 15 70 46 56 61 Palermo 42 7 37 30 82 Roma 47 19 35 5 16 Torino 9 35 32 81 79 Venezia 59 54 34 13 43 Nazionale 62 50 27 38 87

SIMBOLOTTO 3 AGOSTO 2024: in programmazione.

Per conoscere i numeri al Lotto di oggi 3 agosto 2024 vai sul link Aggiorna Diretta Live Qui. Ma stasera non si giocano solo le estrazioni del Lotto e 10eLotto. I numeri del Superenalotto sono ancora più attesi per via del Jackpot ultra milionario e da record. Vai sul link Tutte le estrazioni per conoscere tutti i risultati in diretta. Aggiorna sempre e verifica la vincita con gli appositi pulsanti.

Dall’archivio vediamo che all’estrazioni del Lotto 3 agosto 2024 a contare più ritardi è sempre il 59 su Milano. Il leader dei ritardatari infatti ha realizzato 100 assenze consecutive, confermandosi uno dei numeri più attesi. Seguono poi il 37 su Torino, con 88 assenze di seguito. L’aggiornamento delle statistiche di gioco segnala anche il 20 sulla ruota di Venezia, con 94 ritardi ed il 42 sulla ruota Nazionale che non esce dal 91 concorsi.

All’estrazione del Lotto oggi si segnala anche il 43 su Bari che ha totalizzato 92 assenze consecutive. Segue poi il 32 sulla ruota di Cagliari che non esce da 69 concorsi, mentre sulla ruota di Genova il 52 ha totalizzato 74 ritardi. Sempre a quota 75 ritardi è anche l’80 sulla ruota di Napoli. Continua l’attesa per il 75 su Palermo che non esce da 76 concorsi, mentre sulla ruota di Roma è da segnalare il 16 che ha totalizzato 91 assenze di seguito. Infine a contare più ritardi c’è anche il 26 sulla ruota di Firenze che non esce da 73 giornate.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 73 79 88 6 69 37 Numero Jolly 4 Numero SuperStar 7

Il Jackpot del SuperEnalotto ha sfondato il tetto dei 250 milioni di euro. Attualmente alle estrazioni Lotto e Superenalotto 3 agosto 2024 c’è un premio altrettanto alto. Attualmente, il Jackpot messo in palio dal SuperEnalotto è alto. Il podio mondiale delle vincite di tutti i tempi è invece dominato dagli Stati Uniti: sul gradino più alto si piazzano gli 1,586 miliardi di dollari vinti con il Powerball il 13 gennaio 2016.

Combinazione 10eLotto di oggi 3 agosto 2024 in diretta

Numeri Vincenti 7 9 15 16 18 19 35 38 41 42 43 47 52 54 56 59 69 70 73 80 Numero Oro 70 Doppio Oro 70 56 Numero Gong -

Il Lotto premia la Lombardia con vincite complessive che superano 74mila euro: a Luino, in provincia di Varese, un fortunato giocatore ha centrato la più alta dell’ultimo concorso, un colpo da 57mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto, quello di ieri, premia la Sicilia con vincite complessive che superano i 42 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,5 milioni di euro per un totale di oltre 2,2 miliardi da inizio anno.

Risultati 10eLotto Extra di questa sera: numeri vincenti

Numeri Vincenti 5 13 27 30 32 33 34 37 46 48 55 58 66 81 83