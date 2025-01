Estrazione del Lotto oggi 4 gennaio 2025 SuperEnalotto 10Lotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 4 gennaio 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto con estra.

Estrazioni Lotto Superenalotto e Dieci e Lotto serale in diretta: segui qui la pubblicazione dei risultati e numeri vincenti. Al Superenalotto si gioca per vincere tanti milioni di euro. Ma anche l’ultima estrazione del Lotto oggi è molto attesa da chi da sempre punta con Lottomatica. E come sempre, alla fine della pubblicazione dei numeri estratti ed usciti su tutte le ruote, seguirà la combinazione 10eLotto serale.

Le regole del gioco sono semplici, come per tutte le lotterie, è importante cercare di indovinare quanti più numeri vincenti tra quelli estratti. Vediamo quindi quali sono le ultime novità delle estrazioni del Lotto in diretta stasera. Quote e vincite si conosceranno subito dopo la pubblicazione dei risultati ufficiali.

Estrazione del Lotto oggi 4 gennaio 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 48 55 67 87 14 Cagliari 60 78 37 36 7 Firenze 4 55 45 27 42 Genova 46 77 47 17 33 Milano 17 86 14 63 55 Napoli 25 71 16 48 28 Palermo 65 55 31 5 25 Roma 80 5 74 75 28 Torino 28 66 20 24 87 Venezia 25 29 20 70 24 Nazionale 62 71 3 28 15

Ricarica la pagina e scopri se hai vinto. Su Controcampus il Lotto è in diretta. Ogni martedì giovedì e sabato sera è possibile scoprire subito quali sono i numeri vincenti. La pubblicazione degli ultimi estratti su tutte le ruote avviene alle 20.00.

L’aggiornamento delle statistiche del gioco aiuta ad individuare facilmente i numeri ritardatari più importanti. I numero 8 sulla ruota di Genova sale a quota 66 il numero delle assenze consecutive realizzate dalla cifra più attesa. Invece sulla ruota di Venezia è il numero 13 a contare più ritardi, non uscendo da 86 colpi di gioco. All’estrazione del Lotto 4 Gennaio 2025 i numeri 82 su Milano e 89 su Palermo hanno raggiunto entrambi le 91 ed 87 assenze consecutive. Mentre il 53 su Roma non esce da 85 giornate.

Sulla ruota di Firenze il 67 ha totalizzato le 92 assenze consecutive. Mentre sulla ruota di Torino l’80 non esce da 91 colpi di gioco. Sono in tutto 88 le assenze realizzate sulla ruota di Bari dal 6. Mentre il numero 71 sulla ruota di Cagliari questo giovedì sera raggiunge le 96 assenze di fila. In ultimo sono da segnalare anche l’82 sulla ruota di Milano che non esce da 88 concorsi. Mentre sulla ruota Nazionale il 14 non si vede da 73 giornate.

Combinazione SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 83 86 43 63 42 31 Numero Jolly 37 Numero SuperStar 86

Nessun “6” nel concorso del 3 gennaio 2025 e il Jackpot sale a tanti milioni di euro. E’ però arrivato un “5 stella” da ben 1.078.901,25 euro a Marsico Nuovo (PZ) presso la Tabaccheria Pace in Viale Regina Margherita 52 con una schedina “2 pannelli”. Sono cinque i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 43.156,05 euro ciascuno. Da segnalare anche un “4 stella” da 34.235 euro. La diretta dell’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi sarà seguita da quote e vincite realizzabili con Sisal.

Risultati 10eLotto di oggi 4 gennaio 2025: numeri vincenti estratti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 5 17 25 28 29 37 45 46 48 55 60 65 66 67 71 77 78 80 86 Numero Oro 48 Doppio Oro 48 55 Numero Gong -

Il primo concorso del Lotto del 2025 ha distribuito oltre 6 milioni di euro in tutta Italia. In particolare, la ruota di Torino premia il Piemonte con un bottino di oltre 77mila euro. La vincita più alta è stata centrata a Bardonecchia, in provincia di Torino: con una giocata complessiva da 9 euro sui numeri 64-66-68-70, un fortunato giocatore ha indovinato sei ambi, quattro terni e una quaterna, conquistando oltre 66mila euro. A Marcianise, in provincia di Caserta, un fortunato giocatore ha centrato un 9 Doppio Oro da 100 mila euro con una giocata da 4 euro su un’estrazione frequente. Il primo concorso dell’anno del 10eLotto ha distribuito 31,8 milioni di euro in tutta Italia.

Numeri vincenti 10eLotto EXTRA del 4 gennaio: diretta live di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 14 16 20 24 27 31 36 42 47 63 70 74 75 87