Estrazioni del Lotto 24 gennaio 2025 SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto 24 gennaio 2025 numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.

Nuovo appuntamento questa sera con l’ultima estrazione del Lotto in diretta. I numeri vincenti usciti su tutte le ruote saranno disponibili dopo le ore 20:00. Stesso orario anche per conoscere i numeri Superenalotto 24 gennaio 2025, quote e vincite disponibili dopo pochi minuti. Il Jackpot dei record ancora non è stato indovinato, quindi continua la scalata del montepremi che vale tanti milioni di euro.

In pochi minuti saranno noti tutti i risultati ufficiali delle estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi. Seguirà poi la combinazione del Simbolotto di stasera, come pure quella del 10Lotto serale. Intanto verifichiamo quali sono gli aggiornamenti relativi alle statistiche di gioco, oltre che conoscere le vincite più elevate realizzate durante il concorso di ieri l’altro sabato 21 gennaio 2023.

Estrazioni del Lotto 24 gennaio 2025 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 67 35 46 60 43 Cagliari 9 24 58 3 62 Firenze 52 68 17 40 80 Genova 58 85 12 49 52 Milano 87 4 59 54 52 Napoli 32 90 61 22 23 Palermo 65 14 17 75 60 Roma 61 68 64 9 19 Torino 57 19 8 1 78 Venezia 90 16 66 18 50 Nazionale 57 56 33 25 38

Verificare la vincita dei numeri a Lotto 24 gennaio 2025 è facile. Si aggiorna la pagina dopo le ore 20:00 di questo martedì sera. Ma prima di conoscere gli ultimi estratti, vediamo quali sono le novità relative all’archivio. Infatti a seguire gli aggiornamenti relativi a ritardatari e frequenti sono tantissimi che così sperano di poter strappare qualche opportunità di vincita in più alla fortuna.

Alle estrazioni del Lotto 24 1 25 continua l’attesa del 35 su Genova a quota 64 ritardi. Sulla ruota Napoli il 50 non si vede da 80 appuntamenti di gioco. Il 49 su Firenze, il 45 su Palermo ed il 77 su Torino hanno realizzato tutti 81 assenze consecutive. Sulla ruota Nazionale il 48 non si vede da 85 appuntamenti di gioco. All’estrazione del Lotto oggi il 14 conta 90 ritardi. Sulla ruota Venezia e sulla ruota Roma i numeri 32 e 23 contano entrambi 118 assenze consecutive. Si segnala infine il 61 su Bari che non esce da 119 giocate, mentre il 59 sulla ruota Milano continua ad essere il ritardatario più atteso con 172 ritardi consecutivi.

Numeri vincenti SuperEnalotto di oggi, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 20 84 46 62 85 14 Numero Jolly 1 Numero SuperStar 78

Festa a Pordenone per i 15 giocatori che hanno centrato il sistema “Omar 73” proposto dal titolare dell’Edicola del Corso di Corso Vittorio Emanuele, portando a casa oltre 59mila euro ciascuno. Il sistema del costo di 168 euro, suddiviso in 21 carature da 8 euro ciascuno, ha centrato una cifra totale di 1,2 milioni di euro, mentre le restanti 6 carature vincenti sono state acquistate da altri punti vendita. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 704.797 vincite. Alle estrazioni Lotto e Suprenelotto in diretta si attende di scoprire chi vincerà il Jackpot di tanti milioni di euro. Scopri quante probabilità di vincita ci sono.

Estrazione 10eLotto di questa sera in diretta dalla schedina vincente

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 9 14 16 17 19 24 32 35 46 52 57 58 61 65 67 68 85 87 90 Numero Oro 67 Doppio Oro 67 35 Numero Gong -

Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto, dove un fortunato giocatore ha centrato la vincita più alta dell’anno, un 10 Oro da 2,5 milioni di euro. Da segnalare inoltre tre 9 Oro da 50mila euro l’uno, realizzati rispettivamente a Barletta, Cosenza e Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli.

Si festeggia anche in Lombardia per vincite complessive dal valore di 50 mila euro: a Pessano con Bornago vinti 25 mila euro con un 6 Oro, seguito da un 4 Oro messo a segno a Lentate sul Seveso, provincia Monza e Brianza, da 15 mila euro, mentre a Uboldo, in provincia di Varese, indovinato un 6 Doppio Oro da 10 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 26,7 milioni di euro per un totale di oltre 238 milioni durante tutto l’anno.

Combinazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 3 8 12 18 22 40 43 49 54 59 60 64 66 75