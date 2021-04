Lavorare in Lufthansa: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Come fare per lavorare in Lufthansa: posizioni aperte, candidatura spontanea, requisiti richiesti, colloquio, possibilità di fare carriera e stipendio dipendenti.

Lufthansa è una compagnia aerea tedesca. Nata nel 1953 a Berlino, oggi ha sede a Colonia, in Germania. Il CEO è Carsten Spohr.

L’azienda tedesca controlla molte compagnie aeree e, anche grazie alla creazione di Star Alliance, permette di viaggiare in oltre 80 Paesi dislocati in ogni parte del mondo. Star Alliance è una alleanza fondata nel 1997, l’accordo prevede una collaborazione tra 26 compagnie aeree.

Offre viaggi in Economy, Premium, Business e First Class.

Dopo aver letto questo articolo saprai come fare per lavorare in Lufthansa e se possiedi i requisiti richiesti potrai inviare la tua candidatura compilando il modulo Lavora con noi o inviare una candidatura per posizioni aperte.

Come lavorare in Lufthansa: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea sul sito ufficiale

Se vuoi attirare l’attenzione dei responsabili delle Risorse Umane della compagnia tedesca e sperare di essere contattato per un colloquio per lavorare in Lufthansa dovrai inviare una candidatura dal sito ufficiale dell’azienda.

Vai sul sito ufficiale dell’azienda e clicca su Opportunità di lavoro in basso alla Home page del sito. Si aprirà una pagina con gli annunci di lavoro attivi dove si potrà cliccare sulla posizione desiderata e su Applica ora. Clicca nuovamente su Apply now e compila il modulo lavora con noi inserendo i dati personali. Poi si potrà inserire il Curriculum Vitae.

Il processo di invio candidatura è completamente in lingua inglese.

Chi è alla ricerca di lavoro nel breve periodo può inviare una candidatura rispondendo ad uno annuncio di lavoro. Compilando il modulo lavora con noi ed inserendo i nostri dati, il nostro profilo potrà essere valutato per qualsiasi esigenza lavorativa dai Responsabili delle Risorse Umane.

Requisiti lavoro Lufthansa, carriera e stipendio

La prima selezione avviene attraverso l’analisi dei Curriculum, successivamente si dovrà sostenere un colloquio con i Responsabili delle Risorse Umane dell’azienda. Avere i requisiti richiesti è fondamentale per ambire ad un colloquio per lavorare in Lufthansa e iniziare una carriera nella compagnia aerea.

Tra le figure più ricercate dall’azienda ci sono:

Senior Manager Onboard. Si occupa della vendita dei prodotti a bordo. Tra i requisiti richiesti ci sono la laurea in Economia, cinque anni di esperienza lavorativa in ambito Food and Beverage, esperienza di negoziazione. Ottima conoscenza della lingua inglese e tedesca, scritta e parlata.

Ci sono possibilità anche per chi è alla ricerca di uno Stage. Infatti l’azienda ricerca stagisti in Finanza aziendale. La figura si occupa della contabilità e fiscalità della compagnia. Tra i requisiti richiesti ci sono la laurea in Economia triennale o magistrale, spirito di squadra e capacità analitiche. Ottima conoscenza della lingua inglese e tedesca, scritta e parlata. Lo stage ha la durata di sei mesi.

Software developer. Si occupa dello sviluppo dei software. Tra i requisiti richiesti ci sono laurea in Informatica, esperienza nello sviluppo di applicazioni ed ottima conoscenza della lingua inglese e tedesca, scritta e parlata.

Lo stipendio dei dipendenti parte da circa 1.000 euro al mese. I guadagni aumentano nel caso di figure più specializzate superando anche i 100.000 euro l’anno.

Mensa e assistenza medica sono tra i benefit aziendali. Per molte figure è possibile anche lavorare da casa.

Importanti sono le possibilità di fare carriera all’interno dell’azienda. Sempre alla ricerca di talenti, l’azienda di Colonia è tra le compagnie aeree che assumono di più.

Guida per come fare per lavorare in Lufthansa, cosa fare e cosa no

Le recensioni dei dipendenti parlano di un ambiente di lavoro stimolante e giovane. L’azienda è ben organizzata. Il lavoro aiuta molto nella crescita personale e professionale. L’azienda è attenta alla formazione dei dipendenti. È in continua crescita anche grazie ai voli cargo, su cui sta investendo molto e potrebbero rappresentare una valida opportunità di lavoro per il futuro.

Dopo aver spiegato in maniera dettagliata le informazioni per sapere come fare per lavorare in Lufthansa rispondendo ad una offerta di lavoro tramite l’invio di una candidatura, riassumiamo tutti i passaggi:

vai sul sito ufficiale dell’azienda

clicca su Opportunità di lavoro

clicca sulla Posizione desiderata

vai su Applica ora e poi su Apply now

compila il modulo lavora con noi ed inserisci il Curriculum Vitae.

