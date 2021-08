Chi è Claudio Durigon: biografia, età, contatti e titolo di studio

Famoso per l'idea di intitolare un parco ad Arnaldo Mussolini, chi è Claudio Durigon: biografia del deputato della Lega, età, peso, moglie, fidanzata, contatti e titolo di studio.

Politico e sindacalista italiano. Il 1 Marzo 2021 è eletto Sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze nel governo Draghi.

Diplomato in ragioneria, lavora come operaio presso la multinazionale farmaceutica Pfizer, dal 1996 al 2009. Nel 1996 si iscrive all‘Unione Generale del Lavoro (UGL) ed inizia la sua attività sindacale.

Dal 2014 al 2018 è segretario provinciale e poi vicesegretario generale di Latina.

Nel 2018 diviene responsabile del dipartimento lavoro della Lega. A Giugno viene eletto Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del primo governo Conte, fino al 5 Settembre 2019.

E’ commissario della Lega a Roma. Dal 2021 è coordinatore regionale della Lega nel Lazio.

E’ creatore della riforma simbolo della Lega “Quota 100” che dà la possibilità di andare in pensione in anticipo.

Recentemente viene alla cronaca a causa della sua proposta di reintitolare al fratello del duce, Arnaldo Mussolini, il parco di Latina, dedicato a Falcone e Borsellino. Una parte della maggioranza parlamentare chiede le sue dimissioni ed è pronta a sfiduciarlo.

Ma parlarci di lui non sarà solo la sua idea di intitolare un parco a Mussolini, Claudio Durigon chi è oggi, quanti anni ha, peso, origini, vita privata, moglie, contatti, titoli di studio e figli, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Claudio Durigon oggi: biografia, età, altezza, peso, origini, vita privata, moglie e figli del politico

Per approfondire la vita privata e sapere chi è Claudio Durigon, biografia, curriculum, interviste a Porta a Porta, Agorà ed altri programmi, ci saranno utili per scoprire innanzitutto età, altezza, peso, vita privata, contatti, titoli di studio, moglie e figli del deputato.

Nato a Latina il 10 Settembre 1971 sotto il segno zodiacale della Vergine. Non si conosce la sua altezza, mentre per quanto riguarda il suo peso nel 2019 dichiara di essere 127 kg. Ad oggi ne ha persi più di 26 kg, grazie ad una diet coach, arrivando ad indossare una taglia 58.

Occhi piccoli, capelli scuri e corti. Ha un fisico robusto. Appare in look semplici ma curati ed eleganti. Il suo abbigliamento solito è camicia bianca, giacche e pantaloni in tinta, con cravatte dai toni più colorati.

E’ appassionato di calcio e tifoso del Milan. Difatti da giovane giocava a pallone, nel ruolo di mediano. Arriva a giocare in C 2, prima di dedicarsi alla politica.

Il profilo Instagram di Claudio Durigon è seguito da circa 8 mila follower. Condivide soprattutto slogan delle sue apparizioni in programmi politici televisivi. Non mancano foto con la mamma e con i figli. Diversi sono anche gli scatti con il leader della Lega, Salvini, di cui si considera un fedelissimo.

Circa le sue origini sappiamo che è molto legato alla sua terra, Latina. I suoi nonni hanno origini venete; erano braccianti agricoli, giunti nell’Agro Pontino per bonificare le terre assegnate in epoca fascista.

Cresce nella zona di Santa Feniciola. Il nonno aveva donato parte della sua terra per costruire una chiesa. Vive dunque nello spazio compreso tra l’area parrocchiale e le paludi. Il padre era un dipendente del Consorzio di bonifica. La mamma lavorava in un ristorante a Bellamio.

Della sua vita privata e sentimentale, sappiamo che è divorziato, non si conosce l’identità dell’ex moglie di Claudio Durigon, ma sappiamo che ha due figli di nome Andrea e Annalisa, di 21 e 18 anni. La sua compagna attuale si chiama Alessia Botta, che nella vita guida un ente di formazione.

Titoli di studio di Durigan: biografia professionale

Nonostante sia un affermato sindacalista e politico della Lega, Claudio Durigon chi è professionalmente, formazione, titoli di studio e laurea, non tutti li conoscono.

Si diploma in ragioneria con il voto di 44. Si iscrive poi a Giurisprudenza, ma dopo due esami decide di abbandonare l’università.

Nel 1996 si iscrive all’Unione Generale del Lavoro (UGL). Dallo stesso anno fino al 2009 è operaio presso la multinazionale farmaceutica Pfizer. Costruisce le catene produttive dello Zitromax e del Norvax.

Nel 2008 avviene il primo salto in politica. Diviene capo segreteria dell‘assessore Zedda alla Regione Lazio.

Dal 2014 al 2018 è segretario provinciale di Latina prima, e vicesegretario generale dopo.

Nel 2017 si avvicina alla Lega Nord e l’anno successivo diventa responsabile del dipartimento lavoro.

Con la nascita del governo Conte I, il 13 giugno 2018 viene nominato sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal Consiglio dei Ministri. Mantiene tale carica fino al 5 Settembre 2019.

Il 1º marzo 2021 viene nominato sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze nel governo Draghi.

Il caso, cosa ha fatto Claudio Durigon, chi è oggi in politica

Molti hanno sentito parlare del politico della Lega in seguito al caso del parco di Latina da intitolare a Mussolini, Claudio Durigon chi è politicamente sono anche le sue vicende a raccontarcelo.

Il 4 Agosto 2021, durante un comizio elettorale a Latina in vista delle elezioni amministrative, il politico propone dii intitolare al fratello di Mussolini un parco di Latina che ha il nome dei giudici uccisi dalla mafia, Falcone e Borsellino.

Nel suo discorso ha ricordato la storia di Latina, fondata nel 1932 dopo la bonifica dell’Agro Pontino con il nome di Littoria, abitata inizialmente da coloni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia ( fra i quali i suoi stessi nonni).

Il politico della Lega così, ricordando la storia, termina affermando che bisognerebbe tornare ad intitolare il parco com’era in passato al fratello del Duce.

Le dichiarazioni del deputato generano polemiche da parte della maggioranza del governo Draghi, oltre che dai partiti di opposizione e in molti ne chiedono le dimissioni.

L’unico partito a sostenere le sue difese è la Lega. Salvini ha difatti affermato che fascismo e comunismo sono stati sconfitti dalla storia e nella Lega non c’è alcun nostalgico.

Su Twitter e in varie interviste si è difeso affermando di non essere un fascista e di non aver mai messo in discussione il grande valore del servizio prestato allo Stato da Falcone e Borsellino. Ciò non toglie che il politico tiene molto alle origini della sua città.

Contro il sottosegretario si sono esposti Pd, M5s, LeU, ma anche l’Anpi, Maria Falcone e Don Luigi Ciotti. Tuttavia il Presidente del Consiglio Draghi non è ancora intervenuto pubblicamente sulla questione.

