Membri esterni maturità 2022: chi sono, elenco presidenti commissione

Elenco membri esterni maturità 2022: chi sono i professori della commissione e i presidi, quali domande possono fare durante gli esami si stato e che poteri anno.







Il Miur per l’esame di Stato 2022 commissari esterni non ne ha previsti. Quest’anno, così come nel 2020 e nel 2021, prova orale e prove scritte si svolgono tutte con docenti interni alle classi.

Ma come funziona la maturità 2022 Bianchi l’ha spiegato già mesi indietro: ci saranno commissioni tutte interne, formate da 6 docenti più un presidente esterno.

Inoltre, tra i ruoli e i poteri dei docenti di commissione maturità, quest’anno è previsto un compito particolare: elaborare le tracce della seconda prova. Spetterà infatti ai titolari della disciplina oggetto di prova proporre, entro il 22 giugno, tre tracce. Al momento della prova, una di queste tre proposte viene sorteggiata: quella sarà la traccia che verrà svolta in tutte le classi maturande.

Ma chi sono i membri esterni alla maturità, quali i nominativi dei presidenti di commissione e quali sono i loro ruoli e poteri?

Gli elenchi regionali con i nomi sono stati annunciati recentemente. Per scoprire l’abbinamento dei nomi alle singole commissioni, però, si dovrà attendere l’ultima settimana di maggio o la prima di giugno.

Membri esterni maturità 2022: chi sono i presidenti della commissione esterna e come si nominano

A causa dell’emergenza Covid, i ragazzi prossimi all’esame di stato non vivranno ancora l’addio alle superiori nel modo tradizionale. Vale la pena sottolineare però che, con la reintroduzione della seconda prova scritta e prova orale ci stiamo riavvicinando alla “normalità”.

Tuttavia, ancora per quest’anno, restano atipiche le commissioni d’esame: composte da un presidente esterno e da sei commissari interni. L’incognita dei nomi dei membri esterni alla maturità 2022, sembra riguardare quindi solo i presidenti di commissione: quando escono?

E’ compito dei consigli di classe designare i professori interni, già ben conosciuti dai ragazzi. E’ quindi onere della scuola stabilire a chi porterà avanti gli esami di stato di quest’anno. Invece, chi nomina i presidenti esterni della commissione di maturità, come si sceglie chi sono?

I presidenti vengono nominati direttamente dal Servizio Reclutamento e Gestione del Personale della Scuola. La sezione scolastica in questione si avvale delle procedure automatiche del sistema del Ministero dell’Istruzione per farlo. Recentemente, a questo proposito, sono stati pubblicati regione per regione i nominativi di tutti i presidenti.

E’ normale, a questo punto, che un maturando si domandi “Chi sarà il mio commissario esterno?”; “Come faccio a sapere chi è il presidente di commissione nella mia scuola all’esame di maturità?”

Purtroppo, bisogna ancora attendere un po’ per conoscere questa informazione! Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno avverrà l’associazione tra scuola e commissari esterni. Esclusivamente quando la procedura di abbinamento sarà completa, tutti i presidenti sapranno in quale commissione si troveranno.

I nominativi, pubblici, potranno essere consultati direttamente nel motore di ricerca online ufficiale del Ministero dell’Istruzione.

Sarà tutto pronto e completato, comunque, in tempo per l’inizio degli esami. Si inizia mercoledì 22 giugno con la prima prova scritta alle 8:30. La data della seconda prova della maturità 2022 è giovedì 23 giugno. Dal lunedì successivo, poi, al via i colloqui orali in tutta la nazione.

Elenco presidenti commissione regione per regione

Chi sono i presidenti esterni della commissione di maturità, ecco i link utili per raggiungere l’elenco regione per regione. In attesa di conoscere l’abbinamento scuola per scuola, questi i nominativi a livello nazionale: (visibili su ogni portale istruzione regionale)

Ruolo dei membri esterni maturità 2022: quali domande possono fare

Quali domande il presidente esterno può fare all’orale? Quali ruoli e poteri dei membri esterni alla maturità 2022?

I membri interni quest’anno, per la fortuna dei maturandi, sono ben sei. Per questo, i ragazzi potrebbero trovare appoggio nei professori che, per almeno un anno, li hanno accompagnati ogni settimana in classe.

Cosa possono chiedere, invece, i membri esterni delle commissioni di Maturità 2022, quali domande fare?

La risposta è una, e ben sottolineata dalla regolamentazione alla base delle procedure dell’esame di stato. In sintesi, ogni professore che fa parte della commissione d’Esame può interrogare solo ed esclusivamente sul programma dell’ultimo anno della materia (o delle materie) per cui è abilitato.

Non appena noti i nominativi, dunque, informatevi bene sulle materie insegnate dal presidente di commissione… e fate in modo da non essere impreparati! Il commissario, infatti, potrà fare domande esclusivamente sugli ambiti di sua competenza certificata.