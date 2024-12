Estrazione del Lotto oggi 19 dicembre 2024 SuperEnalotto 10Lotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 19 dicembre 2024, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar, 10eLotto ed Extra.

Ci sono i numeri in diretta alle estrazioni Lotto Superenalotto 10eLotto oggi 19 dicembre 2024. Tre volte a settimana si rinnova l’appuntamento con la dea bendata per queste lotterie. La raccolta delle scommesse di gioco si tiene in ricevitorie oppure online.

Stasera si gioca il concorso al Superenalotto di stasera che mette in palio un Jackpot di tanti milioni di euro. Uno dei premi in denaro più ricchi e fortunati. L’appuntamento con la fortuna è come sempre alle 20.00.

Per seguire stasera l’estrazione del Lotto in diretta 19 12 2024 e scoprire in tempo reale i numeri vincenti, basta aggiornare in alto alla pagina. I risultati ufficiali di Lottomatica, i numeri usciti su tutte le ruote andranno a completare il tabellone estrazionale. Nel frattempo si conoscerà anche la combinazione vincente del Simbolotto oggi particolarmente apprezzata per le numerose vincite che rendono ancora più coinvolgente l’esperienza di gioco degli utenti.

Estrazione del Lotto di oggi 19 dicembre 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO 19 DICEMBRE: in programmazione.

Esattamente dalle ore 20,00 di 19/12/2024 si conosceranno gli ultimi estratti per ciascuna delle lotterie. La pubblicazione dei risultati ufficiali concorso inizierà come sempre dalla ruota di Milano, alla quale poi seguiranno i numeri usciti su Roma o su Napoli. All’ultima estrazione del Lotto stasera su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 163 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 155, il 27 su Palermo a 127, il 53 su Palermo a 117 e il 53 su Torino a 115.

Tra le combinazioni numeriche, da segnalare due ambi vertibili sulla ruota di Bari (56-65 e 48-84), un ambo vertibile su Firenze (15-51), un terno in decina 70 su Milano (73-76-79) e un terno in cadenza 2 su Palermo (12-72-82). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche,la cadenza 7 su Roma è assente da 56 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma manca ora da 59 estrazioni, mentre tra le figure la 5 su Cagliari tocca le 64 assenze.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a tanti milioni di euro. Nel concorso del 18 dicembre realizzato un punti “5” da 106.164,15 mila euro realizzato online. Da segnalare anche due “4 Stella” da 24.578 l’uno. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo.

Le probabilità di fare sei e vincere al Superenalotto 19 dicembre 2024 sono scarse, ma reali. Seguire la diretta estrazione del Lotto oggi rende ancora più avvincente la partecipazione al gioco e la verifica delle vincite di tutte le lotterie!

Estrazioni 10eLotto di oggi: tutti i numeri estratti stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

L’ultimo concorso del 10eLotto premia la Lombardia con vincite complessive per 106 mila euro. La più alta di giornata arriva da Cantù, in provincia di Como, dove è stato messo a segno un 8 Doppio oro da 100 mila euro, a cui si aggiungono i 6 mila euro vinti ad Arcene, in provincia di Bergamo, grazie a un 6 Doppio Oro. Doppia vincita anche nel Lazio: a Roma indovinato un 6 da 10 mila euro, seguito da un 7 Oro da 8 mila euro centrato a San Cesareo, in provincia di Roma.

Nel concorso di venerdì 15 dicembre invece, si festeggia a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, e Rufina, in provincia di Firenze, dove sono stati realizzati due 9 Oro da 50 mila euro ciascuno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,5 milioni in tutta Italia, per un totale di 3,6 miliardi di euro in questo 2023.

Risultati 10eLotto Extra di stasera in diretta dalla schedina online